Me Abdoulaye Wade à ses camarades du PDS : " Ma participation à la campagne n'a pas été inutile"

La tête de liste nationale de la coalition Gagnante Wattu a brisé le silence cet après-midi, pour se prononcer sur les résultats des législatives du 30 Juillet dernier.

En effet depuis la proclamation des résultats des législatives, Me Abdoulaye Wade n'avait pas voulu commenter le scrutin du dimanche.

Face à la presse cet après midi dans sa résidence à Fann, le coordinateur national du PDS explique ce mutisme par la volonté de sa coalition de s'exprimer à travers un livre blanc.

Il soutient ainsi : " nous avons voulu prendre notre responsabilité en écrivant ce livre."

Ce livre annonce t-il est un travail collégial qui prend le problème à l'origine, avant les élections et à l'avenir et il a été élaboré par toute une équipe.

Commentant son retour à Dakar pour battre campagne, le Pape du Sopi soutient que c'était un devoir pour lui de venir soutenir son parti et sa coalition. Me Abdoulaye Wade martèle ainsi "Ma participation n'a pas été inutile..."