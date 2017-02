Me ASSANE DIOMA NDIAYE, AVOCAT AU BARREAU DE DAKAR : « Au Sénégal, nous n’avons pas encore des actes intrinsèques de terrorisme »

En marge du Séminaire, organisé ce samedi, par l’Association nationale des chroniqueurs judiciaires (Ancj) en collaboration avec la Ligue sénégalaise des droits humains (Lsdh), Me Assane Dioma Ndiaye relevé des difficultés sur la réactualisation de la législation en matière de terrorisme.

Ainsi, la robe noire a fait savoir qu’« au Sénégal, nous n’avons pas encore des actes intrinsèques de terrorisme comme la séquestration des personnes ou les bombardements. » D’après lui, « Tous ceux qui sont poursuivis le sont pour apologie d’actes assimilés au terrorisme. »

Sur ces entrefaites, il pense que le Code pénal devrait définir de manière beaucoup plus clair le terme : apologie. Dans le même sillage, Assane Dioma n’est pas d’accord avec le fait que la garde à vue peut aller jusqu’à 12 jours en manière de terrorisme. « Une personne qui est en garde à vue pendant 12 jours, est une personne qui devient vulnérable. Il y a des risques dans le cadre de cette garde à vue. On peut même parler de torture morale dans ce cadre. Cela constitue une atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine », a encore soutenu Me Assane Dioma Ndiaye.