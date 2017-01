Me AHMED FATY : " Sur le contenu de ce fameux document, nous n'avons été informés de rien, alors nous ne nous sentons pas concernés par ces accords "

Interrogé sur l'originalité du document publié et qui porte la signature de la CEDEAO, de l'UA et de l'ONU, Me Ahmed Faty, porte-parole de Adama Barrow déclare : "Ce document ne représente rien pour nous. Ils se sont réunis et ils ont pris leur décision, cela ne nous regarde pas. En tout cas, en ce qui concerne la Gambie, les décisions doivent être prises par le président élu Adama Barrow. Mais pour ce document, nous l'avons vu en même temps que tout le monde et cela n'a pas été signé par le président Adama Barrow. Nous ne l'avons pas vu, ni signé ni accepté. Maintenant, ce qui est écrit dedans ne concerne que les signataires. Nous n'avons pas été informés du contenu de ce document et nous ne nous sommes pas sentis concernés par les engagements ou décisions prises et qui sont contenues dedans..."