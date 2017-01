Me AHMED FATY : " Nous avons une équipe expérimentée autour du président Barrow (...) Il formera un bon Gouvernement (...) Le président Barrow rentrera dans les prochains jours "

L'avocat et porte-parole du président de la Gambie Adama Barrow, a reconnu les difficultés dans plusieurs secteurs de la Gambie. Me Ahmed Faty, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a expliqué que la Gambie a besoin des Gambiens de tout bord pour se reconstruire. Il a expliqué face à la presse que dans tous les secteurs du pays, il y a des problèmes. Mais leur plus grand souci se situe entre la sécurité etl'économie. Pour Me Faty, Yaya Jammeh a laissé les caisses de la République vides. Il a tout pris avant de partir. Mais néanmoins, Me Ahmed Faty explique qu'il y aura une série d'audits pour retrouver tout argent illicite.

Sur la reconstruction, Me Faty de dire : "le président Barrow est entouré d'hommes expérimentés, efficaces et qui connaissent le fonctionnement d'un état. Ce sont des hommes qui travailleront pour la Gambie pour reconstruire le pays. Vous le verrez très prochainement"

Sur l'identité des probables participants au prochain Gouvernement Gambien, Me Ahmed s'est voulu prudent en déclarant que : "notre pays a une constitution. Cette constitution ne permet certaines choses qu'au président de la République. Je ne peux pas parler des probables participants du nouveau Gouvernement. Le président va très bientôt le former et il aura la latitude d'en parler. Il est le seul habilité à parler de ces choses là par respect pour notre Constitution. Maintenant, il faut attendre qu'il se prononce et qu'il forme son Gouvernement"

Sur le retour en Gambie du président Adama Barrow, Me Faty de dire que "actuellement, je peux vous dire que le président a hâte de rentrer au pays. Il a hâte de retourner au pays pour commencer le travail pour lequel il a été élu. La Gambie a besoin d'avancer. Son retour est prévu dans quelques jours In Shaa Allah.