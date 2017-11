Mbour-Darou Salam : Deux Hommes se disputent la paternité du bébé le jour du baptême.

Deux amants qui revendiquent la paternité d’un bébé le jour de la célébration du baptême, c’est la scène irréaliste qui s’est produite à Mbour. Arguments à l’appui chacun des prétendants s’est défendu devant une assistance médusée. Finalement le différend sera tranché par la dame qui a désigné l’intrus comme étant le père de son enfant. L’incident est survenu juste après que le présumé père légitime du bébé a donné son nom à l’enfant comme le veut la coutume sénégalaise. Moment choisi par A.D le 2ème père pour s’inviter à la fête au domicile de la jeune maman, et de réclamer à son tour que l’enfant porte son nom patronymique. Prenant à témoin son monde, il affirme avec énergie que « la mère de l’enfant est son amante et qu’ils ont entretenu des rapports sexuels à plusieurs reprises. Donc c’est logiquement lui le père de l’enfant. Le père légitime ne s’est pas gêné pour monter au créneau, assurant que c’est bel et bien lui qui est le père du bébé, tout en menaçant que personne ne pourra lui enlever son gosse. Devant l’assistance choquée, la jeune maman a finalement conforté les propos d’A.D avec qui elle avait déjà eu un bébé par le passé. L’affaire a finalement fini au commissariat urbain de Mbour.