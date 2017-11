Mbaye Sokoma, jeune Apériste de Kaolack : " Le ministre Diène Farba Sarr a fait la promotion de plus de 170 jeunes à Kaolack"

Il a fallu 48 heures après la sortie du coordinateur de la Cojer départementale de Kaolack, Yigo Sène tentant à discréditer Diène Farba Sarr, pour voir le camp du ministre rompre le silence afin de mettre les points sur les "i".



" Yigo Sène ignore que le ministre est un fervent militant de l'Apr dont le courage, l'engagement et la loyauté auprès de son excellence le président de la République ne font plus l'ombre d'un doute. Il n'a pas tranquillement attendu sous l'ombre que les prairies soient recouvertes d'herbe pour venir brouter comme l'ont fait certains responsables de l'Apr à Kaolack ", a déclaré le lieutenant du coordinateur du projet de construction des logements sociaux et de lutte contre les inondations et les bidonvilles, Idrissa Tall.



Selon lui toujours, Diène Farba Sarr est loin d'être un ministre de l'injustice comme l'a remarqué celui qu'il considère désormais comme l'un des détracteurs "invétérés" du patron du département de l'habitat, du renouveau urbain et du cadre de vie." Le ministre a fait la promotion de plus de 170 jeunes à Kaolack. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ont de quoi subvenir aux besoins de leurs familles. Il a nommé des directeurs, des coordinateurs de projets, des conseillers techniques etc".



Ainsi, Mr Sokoma de conclure que si Kaolack avait d'autres responsables aussi dynamiques que le ministre Diène Farba Sarr, " la victoire du président Macky Sall en 2019 ne serait pas une équation à résoudre ".