Mbaye Niang ouvre grand la porte pour l’équipe du Sénégal

A 22 ans, il attend en club un appel du pied pour enrichir son palmarès d’une sélection en équipe soit de la France soit du Sénégal. Il s’est prononcé sur la question au micro des confrères de SFR sport.

Pour Mbaye Niang, il faut faire ses preuves en club et rester à l’écoute : « Comme on dit dans la vie on ne sait jamais. Je vais me concentrer sur mon objectif avec mon club. Je fais mon devoir avec mon club. Le moment venu on aura plus de temps pour réfléchir. Après on verra. J’essaie de travailler dans mon club. Si je suis performant, il n’y a aucune raison de ne pas être international ».

Pourtant, le sélectionneur du Sénégal n’avait pas caché son désir de l’avoir. Interpellé sur la question, Aliou Cissé avait clairement dit qu’il le voulait. Mais à ce jour, l’attaquant de Watford (2 buts pour 11 matches) déclare n’avoir pas de contact : « Aujourd’hui, je n’ai aucun contact. Si je suis sélectionné par l’une des deux nations (ndlr le Sénégal ou la France) ce sera très bien ».

Un message qui ne va certainement pas tomber dans l’oreille d’un sourd du moment où le joueur a clairement émis le vœu de répondre à une sélection si cela se produisait.

Rappelons que Mbaye Niang a fait ses classes avec les sélections de jeunes de France de la catégorie U16 aux Espoirs. Il a été formé à Caen, avant de passer par Montpellier, Milan Ac, Genoa.



Diatosports