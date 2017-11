Mbaye Niang : «Je dis merci au peuple sénégalais»

«L’Afrique du Sud est une très bonne équipe qui nous a posé des problèmes dans le jeu. Mais, on a su revenir à la charge et réagir au bon moment afin de gagner. Une victoire bien méritée.



Une victoire que nous dédions à notre peuple qui était là, qui nous a aidés, poussés et appuyés. Moi en tous les cas, je dis merci au peuple sénégalais. Maintenant, on a la chance de se qualifier pour la prochaine coupe du monde en Russie, on va bien se préparer pour y réussir de grandes choses. Notre groupe en a la possibilité, au vue de ce que nous avons réussi entre les matches du Cap Vert et les deux derniers contre l’Afrique du Sud»





wiwsport