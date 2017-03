Mbaye Ndiaye à Yoff : « Khalifa Sall doit se justifier et apporter toutes les preuves »

Lors de l’assemblée générale de la mairie de Yoff, le ministre d’État Mbaye Ndiaye venu apporter son soutien au maire Abdoulaye Diouf Sarr a abordé la situation de Khalifa Sall. Le ministre d’État a expliqué que le maire de Dakar n’a pas assez d’argument pour se défendre.

Pour lui, Khalifa Sall est bel et bien coupable, il doit justifier et apporter toutes les preuves concernant la caisse d’avance.

« Le vrai problème de Khalifa Sall c’est par rapport à la crise au PS qui s’est répercutée sur les fonds de la mairie. Le Président Macky Sall n’a rien à voir avec ce problème, au contraire c’est une victime. Il faut comprendre que le Chef de l’État a le pouvoir d’investigation et d’audit. Tous les maires de Dakar étaient avec la mouvance politique sauf Khalifa Sall qui a décidé de lutter contre le pouvoir. A partir de ce moment, nous n’accepterons plus aucune insulte vis-à-vis du Président », martèle le ministre d’État Mbaye Ndiaye

Pour finir, l’ancien maire des Parcelles de dire que l’affaire Khalifa Sall doit servir de leçon aux jeunes.