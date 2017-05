Mbaye Diouf Dia à Thiès : " Nous allons apporter les changements idoines, fédérer les ardeurs pour un football de qualité et servir ce sport pour lequel nous avons consenti d'énormes sacrifices "

En perspective de l'assemblée générale élective du samedi 12 août 2017, Mbaye Diouf Dia, président de Mbour Petite Côte et son équipe multiplient les rencontres. Le Président de la Commission foot jeunes au sein de la Fédération Sénégalaise de football (Fsf) et candidat pour la succession de Me Augustin Senghor a rencontré, ce dimanche, les membres de la Ligue de Thiès, dans le cadre d'un programme d'échange. La rencontre s'est tenue dans la capitale du Rail en présence d'une pléthore de dirigeants de clubs basés à Thiès et Mbour.

Lors de la rencontre, Mbaye Diouf Dia a présenté aux représentants des clubs de Thiès et Mbour son programme. Dans son discours, le candidat au poste de Président de la Fsf a réitéré son engagement en tant que militant du sport. Il a promis de " toujours oeuvrer pour des avancées significatives du Football sénégalais. Nous allons apporter les changements idoines, fédérer les ardeurs pour un football de qualité et servir ce sport pour lequel nous avons consenti d'énormes sacrifices ", a-t-on noté dans le discours de Mbaye Diouf Dia.