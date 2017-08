Mbaye Diouf Dia : « L'équipementier Romai est un scandale! »

Le Président de la Commission foot jeunes au sein de la Fédération Sénégalaise de football (Fsf) déplore l'engagement d'Augustin Senghor avec la firme Romai.



« Si je suis élu, la première mesure à prendre, c’est de rompre avec eux. Le maillot, c’est un scandale. Non seulement on n’a pas de beaux maillots mais aussi ils ne nous donnent rien du tout. Mes juniors sont partis en coupe d’Afrique et coupe du monde et ils ne nous ont donné rien du tout. Romai ne paye pas et nous donne de mauvais maillots ».