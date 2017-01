Mbagnick Ndiaye vide sa supposée opposition avec Yakham Mbaye

Mbagnick Ndiaye se veut clair : que ceux qui imaginent des dissensions entre lui et son Secrétaire d'Etat, aillent voir ailleurs; de même, que ceux qui oeuvrent à installer la discorde entre lui et Yakham Mbaye, sachent qu'ils perdent leur temps.

Après que le Secrétaire l'a précédé au micro et eu des mots aimables à son endroit, Mbagnick Ndiaye a dit : " Yakham duma gueuneu goré." Alors, je profiterai de cette tribune, vous prenant tous à témoin, pour dire qu'il n'y a jamais eu de problèmes entre nous deux. Ce sont des vues de l'esprit. En tout cas, s'il est avéré qu'il y aurait quelques mésententes entre Ministres et Secrétaires d'Etat, entre Ministres et Ministres Délégués, sachez que Mbagnick Ndiaye et Yakham Mbaye ne sont pas concernés".

Des propos accueillis par des applaudissements nourris, avant que Mbagnick Ndiaye ne poursuive en révélant : "Je vais vous dire une chose. Pas une seule fois, depuis près de trois ans que le Président Macky Sall nous a confié la marche de ce ministère, Yakham ne m'a appelé Monsieur le Ministre ou Mbagnick. Si nous ne sommes pas en public, toujours, il me dit : Grand, avec beaucoup de respect."

A nouveau fortement applaudi, Mbagnick Ndiaye informera l'assistance de la manière intelligente et concertée dont il gère les dossiers du ministère avec Yakham Mbaye, avant de conclure par ces mots : " Priez pour nous deux, pour que nous soyons dignes de la confiance que le Président Macky Sall a placée en nous."