Mbackiou Faye rassure sur l’Etat de santé du Khalife des mourides : « le Khalife général des mourides se porte à merveille »

«Serigne Sidy Mokhtar Mbacké se porte à merveille. Il m’a appelé hier nuit. Vous le verrez très bientôt, il viendra à Dakar inaugurer sa mosquée !». C’est la révélation faite hier, par le repré- sentant du Khalife général des mourides à Dakar, Mbackiou Faye en marge de sa visite aux sinistrés du Parc Lambaye de Pikine. Ce, pour taire les rumeurs sur la supposée maladie du guide religieux lors du Magal de Touba. En effet, si le Khalife général des mourides, dit-il, n’a pas assisté à la cérémonie officielle du Magal de Touba, c’est parce qu’il s’est fait représenter par son frère Serigne Mountakha Bassirou et par son porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre. C’est tout comme le chef de l’Etat qui se fait représenter à une cérémonie officielle par son Premier ministre ou par ses ministres. «Cela ne veut pas pour autant dire qu’il est malade», fait remarquer M. Faye. De plus, il estime qu’une personnalité aussi importante que le Khalife général des mourides a le droit de se faire représenter avec son âge assez avancé. Revenant sur les raisons de sa présence sur le lieu du sinistre, le représentant du Khalife général des mourides à Dakar d’inviter l’Etat à moderniser les zones d’activités économiques et commerciales afin que pareil sinistre ne se reproduise.



L'AS