Mbacké : Comment la Police a réussi à mettre hors d’état de nuire la famille du narco-trafiquant

Après une saisie de 53 kg de chanvre dans le domicile du plus grand narcotrafiquant de Touba. Le nouveau commissaire de la ville a fait face à la presse pour expliquer le modus operandi pour arrêter ce dernier. Laye Sy qui était devenu presque un intouchable au vu de tout le quartier de Palene. Presque coupé du monde extérieur, il ignorait que le commissaire Diédhiou qui a conduit lui-même l’opération, détenait tous les renseignements sur lui. Une longue filature a permis ainsi de le localiser dans sa maison où il vit avec sa femme, ses frères et ses enfants. Sur place beaucoup de moto-taximan faisaient des va et vient incessants. Et tout portait à croire qu’ils venaient se ravitailler. Toute la famille va tomber avec deux de leurs voisins le jour des opérations, sauf Laye Sy qui a escaladé le mur pour se fondre dans la nature. Son épouse et sa fille reconnaissent au cours de leur audition que la drogue appartient à Laye Sy, mais indiquent n’être pas impliquées dans la vente de celle-ci. Elles ont été déférées au parquet pour détention et trafic de drogue. Laye Sy lui est activement recherché.