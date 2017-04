Mayoro Faye, PDS : « Nous attendions qu’il se prononce sur cette situation d’irrégularité au plus haut sommet de l’État»

Comment avez-vous perçu le discours du Président Sall ?

« Nous avons été déçu car nous attendions du président qu’il nous dise qu’elles sont les dispositions prises pour marquer la fin de son mandat qui a été consacrée par les dernières modification constitutionnelles. Et pour se rappeler des modifications on n’est pas sans savoir que dans cette nouvelle constitution, les dispositions transitoires ont été abrogées notamment l’article 104 et les articles suivants. Ce qui différencie la révision constitutionnelle sous Wade qui avait pris une disposition transitoire indiquant que le mandat en cours n’était pas concerné. Malheureusement dans l’exposé des motifs de cette première constitution, on a vu que ces dispositions ont été abrogées. Donc en droit si on parle légalement, le Président Macky Sall est au terme de son mandat même s'il voulait poursuivre pour faire 7 ans. Nous nous attendions à ce qu’il se prononce sur cette situation d’irrégularité au plus haut sommet de l’état, malheureusement il n’a pas pipé mot sur cette fin de mandat ».



Il a annoncé des élections législatives transparentes cependant…

« Mais cela ce sont des engagements. Avant d’en prendre d’autres par rapport au processus électoral il faudrait que l’on se rappelle des premiers engagements qu’il avait pris devant l’opposition lors de la dernière rencontre où il avait pris l’engagement de mettre en place 700 commissions d’inscriptions au niveau national, ce qui n’a pas été le cas. Aujourd’hui le consensus que l’on avait en ce qui concerne le processus électoral depuis 93 a été rompu par Macky Sall. Les décisions en ce qui concerne ce processus électoral là sont prises de manière unilatérale sans concertation entre l’opposition et le pouvoir. Sur ce point précis nous sommes inquiets parce qu’il y a plusieurs cas de fraudes que nous avions indiqués au ministère de l’intérieur mais c’est sans suite. Et dans certaines zones où il n’y pas de commissions il est difficile aux populations de s’inscrire de façon régulière. Mais malheureusement à la place c’est des commissions mobiles qui se rendent dans des zones favorables au ministre de l’intérieur qui distribue les commissions sans pour autant que l’opposition soit impliquée ».



Et son souhait de poursuivre sa politique de bonne Gouvernnace ?

Mais où est ce que vous mettez les scandales qui ont été évoquées ça et là par la presse. Ou est-ce que vous mettez l’ensemble des marchés de gré à gré a coup de marches de centaines de milliards que l’on donne directement à des investisseurs étrangers au détriment de notre secteur privé national. Ou est-ce que vous mettez l’ensemble des rapports qui épinglent des directeurs généraux et des ministères ? Et la gestion par la famille, du parti avant la patrie et la gestion qui n’est plus sobre. Des centaines de millions dépensées pour une rentrée politique au moment où des sénégalais, meurent de faim. On est à 40 points d’accélération par rapport au taux d’extrême pauvreté, là où on nous donne des croissances économiques qui commencent à s’accélérer mais elle est exportée ; elle bénéficie à des investisseurs étrangers.



Autosuffisance en riz

Il nous avait promis cela, mais la dernière déclaration obtenue du ministre de l’agriculture c’est de nous dire que les exportations ont baissé de 10%. Cela veut dire qu’il y a 90% d’importations en riz au moment où on nous promet une autosuffisance ; tout cela nous montre que le discours n’a pas touché aux points les plus importants.