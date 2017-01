Mayacine Mar tire les enseignements sur la courte victoire des Lions face à la Libye

Mayacine Mar a suivi avec intérêt la rencontre amicale des lions face à la Lybie (2-1). Le directeur technique national a pu ainsi tirer beaucoup d’enseignements qui devraient permettre aux lions de mieux aborder le second match de préparation, mercredi face au Congo, et surtout la CAN au Gabon. « Quand on dit match de préparation, c’est entrer dans le contexte de ce match par rapport au lieu où nous jouons. C’est-à-dire voir un peu quelles sont les difficultés qu’on éprouve par rapport à la chaleur » dit ‘il le DTN se réjouit par ailleurs du score étrique qui permet au Sénégal de ne pas s’enflammer avant les prochaines échéances. « Ce qu’il faut retenir grosso modo, c’est que pour un match de préparation de ce genre, j’aime bien ce score. On gagne sans trop marquer de buts et sans en prendre beaucoup. Cela nous met dans une bonne dynamique et renforce l’idée qu’il faut encore continuer à travailler », confie-t-il...



Stades