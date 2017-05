Mayacine Camara, coordonnateur de la Direction de la planification et des politiques économiques : "Le niveau d'endettement du Sénégal n'est pas inquiétant"

L'atelier de validation technique de la revue annuelle des politiques économiques et sociales a vécu aujourd'hui à l'hôtel Radisson Blu. A l'initiative du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ce rendez vous a été l'occasion pour les services d'Amadou Bâ de dresser un bilan synthétique des réalisations, d'analyser les performances enregistrées au regard de l'évolution des indicateurs et aussi proposer des mesures correctives nécessaires pour lever les contraintes et ouvrir la voie à des perspectives meilleures. Parmi les recommandations de cette revue annuelle, figure en bonne place la poursuite des politiques d'endettement. A ce sujet, Mayacine Camara estime que le niveau d'endettement du Sénégal n'est pas inquiétant. Cependant, le coordonnateur de la Direction de planification et des politiques économiques du Ministère de l'Economie et des Finances milite pour une surveillance de la dette publique qui a atteint la barre des 5000 milliards, soit 60% du PIB.