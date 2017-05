Mauritanie : Décès l’ex-président Ely Ould Mohamed Vall

Ely Ould Mohamed Vall, ancien président de la Mauritanie et cousin de Mohamed Ould Abdelaziz, l’actuel président du pays, est décédé vendredi 5 mai d’un arrêt cardiaque dans la ville de Zouerate, dans le nord du pays, a annoncé la télévision nationale. Un deuil national de trois jours a été décrété.



Ce militaire de carrière, né en 1953, avait accédé au pouvoir en 2005 en renversant le président de l’époque, Maaouiya Ould Taya, avec l’aide de Mohamed Ould Abdelaziz. Au cours de ses deux années de mandat, il assure la transition avant de céder le pouvoir à Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi. Ce dernier ne restera pas longtemps à la tête de l’État puisque le 6 août 2008, Mohamed Ould Abdel Aziz mène un nouveau putsch et prend le pouvoir.



Une ambition présidentielle



Depuis, les relations entre les deux hommes se sont détériorées, « Ely » n’ayant jamais digéré le coup d’État que son cousin a conduit contre Sidi Ould Cheikh Abdallahi, le premier civil élu à la tête de l’État depuis 1978.



Le coup de force d’Ould Abdel Aziz a également bouleversé les plans d’Ely Ould Mohamed Vall qui comptait redevenir président en 2012. En 2009, près d’un an après son coup d’État Ould Abdel Aziz est élu président de la république islamique de Mauritanie. Il est réélu cinq ans plus tard.



Très critique à l’égard du bilan de son cousin, Ely Ould Mohamed Vall se préparait à briguer la magistrature suprême en 2019.