Mauricio Ramos, Directeur Général de Millicom : «Nous sommes convaincus que Wari saura s’appuyer sur la force de Tigo Sénégal pour encore améliorer et développer les services actuellement fournis aux clients ».

Le Groupe Millicom a annoncé aujourd’hui qu’il a conclu un accord avec le Groupe Wari portant sur la cession de Tigo Sénégal. La transaction suivra le processus réglementaire en vigueur.

A ce propos, Mauricio Ramos, Directeur Général de Millicom affirme que: « Nous sommes très reconnaissants au Gouvernement du Sénégal pour son soutien pendant près de deux décennies et grâce auquel nous avons pu rendre plus autonomes des millions de clients avec la technologie mobile et contribuer à promouvoir l’inclusion sociale et financière. Nous exprimons également notre gratitude à l’ensemble de nos employés dont le dynamisme et l’engagement ont permis à Tigo Sénégal de devenir une entreprise solide et durable.

Nous sommes convaincus que Wari saura s’appuyer sur la force de Tigo Sénégal pour encore améliorer et développer les services actuellement fournis aux clients ».