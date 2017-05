Matchs contre l’Ouganda et la Guinée équatoriale : Deux retours et deux nouveaux dans la liste des Lions

Contre l’Ouganda et la Guinée équatoriale, Aliou Cissé a publié sa liste de 26 lions. On retrouve deux novices sur cette dernière, à savoir le milieu des Girondins de Bordeaux Younouss Sankharé et le défenseur de Metz, Fallou Cissé. Deux nouveaux feront leur apparition en équipe nationale du Sénégal : Clément Diop des Los Angeles Galaxie, de la League Major de Football et le société taire de Diambar Arial Mendy.