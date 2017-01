Match de préparation : Les Diables Rouges en dernier festin pour les Lions

L’équipe du Sénégal conclut sa préparation ce mercredi avec une rencontre amicale face au Congo. Après la victoire sur la Libye (2-1), un succès contre les Diables Rouges serait un très bon résultat avant la CAN et servira d’appui à Aliou Cissé pour le onze de départ contre la Tunisie à Franceville, à l’occasion de la 1ère journée de la CAN 2017



Comme dernier festin avant la coupe d’Afrique, les lions du Sénégal comptent bien s’offrir les Diables Rouges du Congo qu’ils affrontent ce mercredi dans le cadre de leur seconde rencontre de préparation. Après le succès plein d’enseignements face à la Libye (2-1), Cheikhou Kouyaté et ses coéquipiers essaieront de rester sur leur dynamique victorieuse.



Pour cette dernière rencontre avant le départ pour le Gabon, beaucoup de changements seront effectués par rapport au onze de départ contre les libyens. Khadim Ndiaye, Cheikh Mbengue, Zargo touré, Henri Saivet, Pape Alioune Ndiaye, Ismaïla Sarr et Pape Kouly Diop devraient retrouver le banc de touche. Ménagés dimanche pour leur permettre de récupérer du cumul de rencontres en championnat, les «anglais» cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Guèye, Sadio Mané, Mame Biram Diouf devraient être du onze de départ.



Saliou ciss est aussi bien parti pour reprendre le flanc gauche de la défense alors que Kalidou Koulibaly sera associé à Kara mbodj dans l’axe central de la défense. Si cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Guèye et Cheikh Ndoye sont pressentis au milieu, le jeu offensif devrait être dirigé par Sadio Mané, Baldé Diao Keita, Mame Biram ou Moussa Konaté. Bref, Aliou Cissé va aligner une équipe qui sera très proche de celle qui défiera les Aigles de Carthage lors de la 1ère journée de la Can 2017, le dimanche 15 janvier à 19h00.



Battre le Congo sur ses terres sera une excellente opération pour les Lions qui, après s’être aussi défaits de la Libye, pourraient entrer dans la compétition africaine avec la confiance et le moral au sommet. comme les Chevaliers de la Méditerranée, les congolais ne seront pas chez leur voisin gabonais pour disputer la coupe d’Afrique. Cependant, les joueurs de Barthélémy Ngatsono espèrent entamer une nouvelle ère avec en vue une qualification pour la caN 2019. Cela passe par un bon résultat face au Sénégal. Avec un groupe exclusivement composé de joueurs locaux, ils bénéficieront du soutien de la majorité du public du stade de Kintélé.



Programme : match amical

Mercredi 11 janvier 2017

Stade Kintélé de Brazzaville

15h30 Congo / Sénégal

Stades