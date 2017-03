Match amical à Londres : Les Lions sauvés d’une expulsion de leur hôtel

Les Lions ont galéré à Londres. Après avoir concédé le nul (1-1) contre le Nigeria en match amical, l'équipe nationale de football a eu la surprise de constater que l'hôtel qui les hébergeait n'était plus disposé à les recevoir une nuit de plus. Et pour cause : la facture n'avait pas été réglée par les officiels.