Match amical : La France battu 2-0 par l'Espagne

L'équipe de France a été battue (2-0) ce mardi contre l'Espagne en match amical au Stade de France. L'utilisation de la vidéo a changé la physionomie du match, avec un but de Antoine Griezmann refusé. Quelques minutes après, un but espagnol a été accordé après visionnage de la vidéo. Même si ce but non-validé pour les français peut faire polémique, il ne doit pas masquer la réalité. Dominateur dans l'ensemble de la rencontre, les espagnols ont pu concrétiser leurs occasions. Sergio Ramos et ses coéquipiers étaient largement au dessus, si l'on en croit les statistiques...