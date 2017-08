Matar Mbengue sera loin des eaux maritimes pendant un an

Pêcheur de profession, marié et père d'un petit garçon âgé de 1 an, le sieur Mbengue a été attrait devant le juge statuant en matière de flagrants délits pour les faits d'offre et cession de chanvre indien. Déféré à plusieurs reprises pour des faits similaires, cette fois il n'a pas échappé à dame justice.

Il a été interpellé par les éléments du commissariat de Rufisque en possession de 750 grammes de chanvre indien, 125 grammes et 500 grammes et la somme de 84 000 Frs cfa. Interrogé, il avait reconnu les faits avant de donner le nom de son fournisseur, mais devant le Juge, il a fait un revirement, se limitant juste à dire qu'il détenait la somme de 480 000 Frs provenant de la vente de poisson et que les policiers ont voulu confisquer son argent.

Le ministère public a requis une peine de 5 ans ferme soulignant sa qualité de délinquant primaire et la quantité de drogue saisie.

L'avocat de la défense a plaidé pour la disqualification en détention en vue de l'usage, car selon lui, les pêcheurs ont besoin de prendre de la drogue en haute mer.

Finalement il a été condamné 1 an ferme plus la confiscation et la destruction de la drogue saisie...