Matar Ba sur la prime spéciale: « Les 20 millions sont pour le lions qui ont joué les deux derniers matches »

Le ministre des sports, qui a tenu à écarter toute frustrations au sein de la tanière sera formel, a désigné les joueurs, ayant partipé aux deux dernières matchs contre l’Afrique du Sud, comme les seuls ayants droit de cette enveloppe qui s’éléve à 800 millions de F Cfa.



Invité de l’émission Grand Jury de la Rfm hier, dimanche, Matar Bâ a éditfié sur la question des primes spéciales que le chef de l’Etat a offertes à l’équipe nationale au lendemain de la qualification au Mondial-2018. Pour le ministre des Sports, la répartition souffre d’aucun doute car les ayants droit ne son autre que les joueurs qui avaient pris par aux deux derniéres matchs contre l’Afrique du Sud. «Quand on a parlé des 20 millions, on a parlé des joueurs et de l’encadrement technique. La liste déposée par la fédération tourne autour de 40 personnes, ce qui fera environ 800 millions. Ce sont les joueurs qui ont joué les deux matches contre l’Afrique du Sud qui sont concernés. Ce n’est pas raisonnable de penser que tous ceux qui ont joué les qualifications doivent bénéficier. C’est la chance de ceux qui sont dans le dernier groupe», a-t-il i indiqué. Pour préciser son propos, Matar Ba n’a pas manque de prendre le cas de Mohamed Diamé qui avait pris part aux matchs éliminatoires avant de mettre un terme à sa carriére internationale. « Momo Diamé ne recevra, mathématiquement, pas de prime suite à la qualification de l’équipe nationale du Sénégal à la coupe du monde. Ce n’est même pas raisonnable qu’on puisse penser que tous ceux qui ont joué depuis 2 ans puissent en bénéficier », souilgne t-il.





«Il ne faut pas se focaliser sur les primes spéciales»





« Fêter notre qualifiication, c’est le plus important. Il ne faut pas se focaliser sur les primes spéciales. Cette prime n’est que positive pour ces joueurs qui ont participé à cette qualification. Ce n’est pas la première fois que le chef de l’Etat accorde cette prime spéciale », a poursuivi le ministre des sports en marge de l’Open féminin de Dakar. Se voulant plus précis, il ajoute : « On me dira que la comparaison n’est pas bonne mais elle est raisonnable. Avec le basket et les appartements, il y avait une cible. Cette fois ce sont les joueurs et l’encadrement technique. Pourquoi y avoir des joueurs qui ont été sélectionnés il y a deux ans ? Cela n’a pas de sens à mon avis. Il n’y a pas de malaise nulle part au niveau de la Fédération comme au niveau de la taniére. Et je n’ai jamais été rencontré par les joueurs pour parler de prime spéciale »







En ce qui concerne les primes de qualification, la répartition se fait au prorata du nombre de matches disputés, Matar Ba a laissé entendre «Si c’est fixé à 40 millions, il y en a qui auront 40 millions parce qu’ils auront joué tous les matches ainsi de suite. Ça c’est l’affaire de la fédération», dira t-il.





SudOnline