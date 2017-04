Matar Ba souhaite prompt rétablissement à Sadio Mané, « Repère» du sport sénégalais

« J’ai appris avec beaucoup de peine et de tristesse votre indisponibilité pour le reste de la saison consécutive à une blessure survenue la semaine dernière et je voudrais, à cet effet, formuler d’ardentes prières pour un prompt et total rétablissement, et un rapide retour à votre niveau de performance ».



« Vos compatriotes qui vous suivent et vous apprécient aussi bien en équipe nationale qu’en club ont déjà eu l’occasion, à maintes reprises, de saluer et de magnifier votre attachement à votre nation, votre détermination, votre engagement et par-dessus tout, votre sens élevé de responsabilité et de don de soi », souligne Matar Bâ.



Ces valeurs « font que vous êtes aujourd’hui un repère et une fierté pour tout le mouvement sportif national », écrit le ministre du Sports, avant de renouveler à l’attaquant sénégalais ses « vœux de prompt rétablissement ».



aps