Matar Bâ, ministre des Sports : "Le Golf, un produit bien vendu malgré le problème d'infrastructures"

Si l'on en croit le ministre des Sports, le Golf est une discipline qui prend de plus en plus d'ampleur au Sénégal. Tout le mérite revient à la Fédération sénégalaise de Golf et au comité exécutif, selon Matar Bâ, qui se réjouit du fait que le Golf est un produit bien vendu malgré le problème d'infrastructures.