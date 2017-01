Matar Ba au 12e Gaïndé : « On ne va pas au Gabon pour faire la fête! »

Le ministre des Sports qui recevait le 12e Gaïndé et l’Anps avec Orange comme partenaire, n'a pas mâché ses mots. Matar Ba a exhorté les supporters à faire preuve de discipline et d’honorer le logo du Sénégal au Gabon. » Sachez que vous ne partez pas au Gabon pour faire la noce. On part pour un combat qu’on doit mener avec toutes les garanties possibles. »



Le ministre des Sports présidait la cérémonie de signature de subventions attribuées aux supporters Sénégalais et à la presse sportive. Une occasion pour le ministre de recommander au 12ème Gaïndé la conduite à tenir une fois au Gabon...