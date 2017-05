Matam : une ambulance médicalisée pour le poste de santé de Padalal

Le village de Padalal, situé au nord-est du département de Kanel, sur la rive du Fleuve Sénégal, a réceptionné, samedi, une ambulance médicalisée, d’une valeur de 12 millions de francs Cfa, offerte par Daouda Dia, Premier questeur à l’Assemblée nationale, a constaté l’APS.

Le donateur, également maire de la commune de Orakadiéré, dit répondre ainsi à une doléance récurrente des femmes du département de Kanel.

‘’J’ai constaté, à travers mes tournées politiques et de sensibilisation, que la doléance la plus posée par les femmes, est l’acquisition d’une ambulance’’, a déclaré M. Dia.

Les communes de Orkadiéré, Bokiladji et Waoundé ont déjà réceptionné chacune une ambulance offerte par le député.