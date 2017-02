Massification de l'APR à Diourbel : Aly Ngouille Ndiaye pêche encore dans les eaux de Rewmi d'Idrissa Seck

L'adjoint au maire de la commune de Ndankh Sène située dans la région de Diourbel, Mbaye Faye, a décidé après plusieurs années de compagnonnage avec le parti d’Idrissa Seck, de déposer ses baluchons à l’alliance pour la République (APR), en compagnie de sept (7) conseillers municipaux et des responsables du PDS.

Ce débauchage porte les empreintes du ministre de l’industrie et des mines Aly Ngouille Ndiaye.

Un grand meeting de ralliement est prévu ce samedi 25 février à Ndankh Sène, en présence du Ministre de l’industrie et des Mines, et de Madame Aminata TALL, Présidente du Conseil Économique , Social et Environnemental (CESE).



Piccmi.com