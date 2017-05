Mary Teuw Niane : "Les bourses d’études coûtent à l’Etat 52 milliards de francs CFA par an"

L’Etat du Sénégal décaisse chaque année 52 milliards de francs CFA pour le paiement des bourses d’études de plus de 80.000 étudiants, a déclaré, samedi, à Ziguinchor, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Mary Teuw Niane.



"Il y a plus de 80.000 bourses d’études payées par l’Etat du Sénégal. On paie chaque année 52 milliards de francs CFA pour ces bourses", a affirmé M. Niane, soulignant que "c’est d’une somme égale que le pays a besoin pour atteindre l’autosuffisance en riz".



Le ministre de l’Enseignement supérieur, qui animait une conférence publique, à l’Université Assane-Seck de Ziguinchor (UASZ), n’a pas dit depuis quand le montant des bourses payées aux étudiants a atteint ce niveau.



"Il est important de reconnaitre ce que le gouvernement fait pour vous", a dit Mary Teuw Niane aux étudiants, soulignant que l’Etat doit, en plus des étudiants, financer la pêche, l’élevage, l’agriculture et d’autres secteurs d’activité.



Aussi a-t-il demandé aux étudiants de travailler à leur réussite et de reconnaître "les efforts que la nation fait" pour eux en leur octroyant autant d’argent.



"Trente mille bourses fictives"



"Je veux que nous ayons une culture de développement, pas d’assistance", a conseillé M. Niane aux étudiants de l’UASZ venus nombreux à la conférence publique.



Il a rappelé que "près de 30.000 bourses fictives" avaient été constatées au terme d’un contrôle mené conjointement par l’Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar et la Direction des bourses.



"La plupart des bénéficiaires recevaient des bourses de troisième cycle d’un montant de 60.000 francs CFA, alors qu’ils ne s’étaient inscrits nulle part. Cinq mille des 30.000 bourses fictives découvertes étaient litigieuses. Nous avons laissé tomber, mais les 25.000 bourses restantes ont été supprimées", a expliqué M. Niane.



A cause de ces "bourses fictives", l’Etat du Sénégal perdait chaque année plus de 11 milliards de CFA versés à "des gens n’étant pas des étudiants", a-t-il ajouté, soulignant que la gestion des bourses d’études a connu "beaucoup de changements" maintenant.



Mary Teuw Niane a cité, parmi ces changements, l’octroi systématique de la bourse à tout étudiant ayant obtenu une mention "assez bien" ou mieux.



"On a octroyé des bourses d’excellence pour inciter les étudiants à rester au Sénégal. Les attributions de étrangères sont régulièrement publiées dans les quotidiens nationaux", a-t-il fait valoir, rappelant que le gouvernement continue d’octroyer des bourses sociales et pédagogiques aux étudiants.