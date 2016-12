Marche des élèves et parents d’élèves de Yavuz Selim : Grosse mobilisation des populations

Après la décision des autorités sénégalaises de changer le modèle d’administration du Groupe scolaire Yavuz Selim en confiant l’administration à la fondation (Maarif) du fait des pressions du régime turc, les parents d’élèves, élèves et travailleurs de l’école ne comptent pas se laisser faire. Hier, ils ont battu le rappel des troupes pour organiser une grande marche de protestation contre cette décision des autorités sénégalaises. Les élèves arborant des Tee-shirts à l’effigie du groupe Yavuz Sélim, brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : «Touche pas à mon école», «A Maarif de créer ses propres écoles et d’initier son propre modèle éducatif», «Nouvelle gestion administrative égale mort progressive et programmée de notre modèle éducatif». Les élèves accompagnés de leurs parents, des professeurs et même d’hommes politiques ont marché de la place de l’Obélisque au rond point de la Rts. Ils étaient des milliers scandant «Touche pas à mon école». Les responsables de ce groupe scolaire réputé pour son sérieux et la qualité de ses enseignements n’entendent pas laisser à cette fondation proche des autorités d’Ankara le soin de gérer leur groupe après un investissement de plusieurs années.



Fada soutient Yavuz Selim

Lors de cette manifestation, des hommes politiques étaient de la rencontre pour témoigner leur solidarité à ce groupe scolaire réputé proche du prédicateur turc Fethullah Gûllen, réfugié aux Etats Unis et déclaré ennemi numéro 1 de Ankara. Modou Diagne Fada, président de Ldr Yessal, et son ancien poulain, Bassirou Kébé ont participé à la marche en soutenant que ce groupe ne doit pas être sacrifié pour des intérêts étrangers. Il y a eu aussi la présence de la députée libérale de Bokk Guis Guis, Seynabou Wade, ancienne maire de Gueule Tapée-Fass Colobane. Avec cette mobilisation réussie, les responsables du groupe Yavuz Selim entendent faire plier l’Etat pour éviter un changement d’administration qui risque d’être fatal pour le modèle scolaire.