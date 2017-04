Marcelo Rebelo de Sousa ressuscite Senghor à travers l'universalisme

C'est un véritable cours magistral sur l'universalisme que le président portugais a donné cet après midi à l'Ucad 2. Marcelo Rebelo de Sousa qui est revenu sur les liens entre le Portugal et l’Afrique en général, et le Portugal et le Sénégal en particulier, a rappelé la pensée universelle de l'ex président du Sénégal, Léopold Sedar Senghor, sur le respect de l'autre et l'acceptation de la différence. Un message d'universalisme pour replacer la langue au cœur de l'expression littéraire. Le Portugal et le Sénégal partagent plusieurs instances internationales, dont la Communauté des pays de langue portugaise au sein de laquelle, notre pays est observateur...