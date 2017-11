Maouloud 2017 : Pénurie d’eau et d’électricité à Medina Baye

A moins de 72h du Gamou 2017, le quartier de Médina Baye souffre d’un manque criard en eau et électricité. A cet effet, le porte-parole du Khalife de Médina Baye, Serigne Ahmed Bachir Niasse a déploré le non respect des engagements de la SENELEC et de la SDE. Des manquements qui pourraient contrarier la bonne tenue du Gamou 2017. A noter qu'à l'occasion, l'ex ministre de la solidarité, de la femme et de l’enfant, Ndèye Khady Diop était présente pour apporter sa contribution en marge du Gamou.