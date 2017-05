Maodo Maliick Mbaye chez Thierno Sall : " J'ai trouvé un homme serein, lucide et toujours engagé aux côtés du Président Sall "

Vingt quatre heures après sa sortie du gouvernement, un ballet de visiteurs est noté au domicile de l'ex ministre de l'Energie Thierno Alassane Sall sis à Sacré-Coeur VDN.



Ainsi amis, militants et parents passent pour l'encourager ou le soutenir comme il est de coutume.

Parmi les visiteurs du jour, on a noté Maodo Malick MBAYE, Président du Mouvement citoyen Geum sa bopp et conseiller départemental de Thiès, par ailleurs responsable de premier plan de la mouvance présidentielle dans la cité du rail. Sur les raisons de sa visite, Maodo est formel " Thierno est un frère et puis nous avons partagé une expérience commune aux côtés de notre leader Macky Sall avant son élection. Donc, je me dois de venir le voir dans ces circonstances pour lui demander de ne jamais perdre de vue tout ce qui le lie au Président, au pays et à la République que nous avons tous décidé de servir volontairement. Nous n'avons pas abordé les éléments constitutifs de son départ du gouvernement. Ce sur quoi nous avons échangé, c'est surtout la sauvegarde de la dynamique Benno Bokk Yakaar à Thiès commune dont il est le coordinateur. Cette dynamique est tellement porteuse d'espoirs que nous devons tout faire pour la gérer et la pérenniser au moins jusqu'aux prochaines échéances. Car, en terme de conquête politique de la ville de Thiès, nous n'avons jamais été aussi près du but. Et à ce niveau, il faut reconnaître que Thierno Sall a joué un rôle très important. "

Thierno Sall a affirmé que " le President Macky Sall demeure un frère et nous sommes liés par une sympathie sincère et mutuelle de très longue date. Et l'idéal pour lequel je m'étais engagé à ses côtés reste intact. Cependant je pense qu'il faut éviter certaines sorties médiatiques car j'ai des amis, des sympathisants qui n'accepteront pas de telles choses, même si moi je reste zen. "



A en croire Maodo Mbaye, il a rencontré

" un homme lucide et toujours engagé aux côtés du Président Macky Sall pour relever les défis futurs. Ce qui est le plus important pour moi. Donc, je sors de chez Mr le ministre réconforté et je demande à tous les membres de la mouvance présidentielle de jouer ici comme ailleurs, la carte de l'apaisement, seule garante de victoires car le Président Macky Sall a besoin de tous, à plus forte raison les membres de son propre camp."