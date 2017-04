Maodo Malick Mbaye : « Y en a marre du tintamarre de Y en a marre »

Pour Malick Mbaye, Président du Mouvement Conscience citoyenne Geum sa bopp, «Y en a marre se trompe de contexte et d’interlocuteur. En 2011-2012, Me Wade était face au peuple, mais aujourd’hui, Macky Sall est du côté du peuple. Sous Me Wade, les Sénégalais étaient habités par la peur, l’inquiétude, le doute et le désespoir nés de conditions extrêmement difficiles, avec un manque de fourniture d’électricité, un chômage des jeunes. Pis, Wade a voulu imposer son fils. Et c’est dans ce contexte que l’esprit «Y en a marre» est né et a suscité l'adhésion de la majorité des sénégalais qui se sentait concernée par ce cri de coeur "Yen a marre".

Le Directeur général de l'ANAMO dira aux jeunes de «Y en a marre» que Macky Sall ne cédera ni au chantage, encore moins à la pression, car c'est un homme libre, totalement libre et entièrement soumis à la discipline et à la démarche des hommes libres".

Et Malick Mbaye de marteler d'un ton ferme «Y en a marre du tintamarre de Y en a marre» tout en déplorant l’intox de l’opposition qui dit que les services secrets français ont révélé que Macky Sall perdra 22 départements aux Législatives de 2017. "Au contraire, tous les sondages prédisent une victoire éclatante de Benno Bokk Yakaar avec au moins 63% des voix ", conclut-il

C'était à Thiès lors du meeting de ralliement à l'Apr de Mme Mame Mbaye Guèye, ancienne responsable des femmes de Démocratie Libérale...