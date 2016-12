Manuel Valls visé par un jet de farine (vidéo)

Manuel Valls, en campagne à Strasbourg, a été enfariné jeudi par un opposant qui a voulu interpeller l'ancien Premier ministre sur le 49-3 alors que ce dernier s'apprêtait à entrer dans un café, a constaté un journaliste de l'AFP.«49-3 on n'oublie pas ! On n'oublie pas !», a lancé l'auteur de l'incident en s'adressant à Manuel Valls. L'individu, un homme d'une trentaine d'années est parvenu à s'approcher de l'ancien Premier ministre par derrière, a constaté un journaliste de l'AFP.Manuel Valls visé par un jet de farineParis Match| Publié le 22/12/2016 à 15h32 |Mis à jour le 22/12/2016 à 15h39La Rédaction avec AFPCapture d'écran de la vidéo de BFMTV montrant le jet de farine contre Manuel Valls.Capture d'écran de la vidéo de BFMTV montrant le jet de farine contre Manuel Valls.Capture d'écranUne vidéo de BFMTV montre le jet de farine dont a été victime Manuel Valls, jeudi à Strasbourg.Manuel Valls, en campagne à Strasbourg, a été enfariné jeudi par un opposant qui a voulu interpeller l'ancien Premier ministre sur le 49-3 alors que ce dernier s'apprêtait à entrer dans un café, a constaté un journaliste de l'AFP.A lire :Manuel Valls affirme qu'il veut supprimer le 49-3«49-3 on n'oublie pas ! On n'oublie pas !», a lancé l'auteur de l'incident en s'adressant à Manuel Valls. L'individu, un homme d'une trentaine d'années est parvenu à s'approcher de l'ancien Premier ministre par derrière, a constaté un journaliste de l'AFP.La vidéo du jet de farine dont a été victime Manuel VallsIl a été interpellé dans la foulée par la police.L'incident a eu lieu vers 14 heures à l'entrée d'un café où Manuel Valls était attendu pour rejoindre des élus de gauche et des sympathisants. Le Premier ministre est resté impassible, s'essuyant le visage avec un mouchoir avant de s'installer dans cet établissement qui jouxte le marché de Noël.Il y a une semaine, Manuel Valls a bousculé la campagne pour la primaire du PS, en avançant la proposition choc d'une suppression du 49-3, arme controversée qu'il a utilisée pour imposer la loi travail.En 2012, le candidat François Hollande avait été visé par une attaque similaire, lors d'une réunion organisée par la fondation Abbé-Pierre.