Manque d’animation de son parti : Baldé tacle gentiment Me El Hadj Diouf

En meeting à Kaffrine, le maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé a égratigné l’avocat Me El Hadj Diouf sur le manque d’animation de son parti. Répondant à une doléance d’un de ses lieutenants qui semble t’il réclamait l’ouverture d’une permanence à Kaffrine, Baldé de lui rétorquer ne pas ouvrir des sièges partout sans pour autant en assurer l’animation adéquate.

« Je ne fais pas dans la langue de bois, les permanences on les ouvrira là où on les utilisera. Là où les gens se réuniront et sont en grand nombre. Mais pas comme mon ami El Hadj Diouf, à Kaolack je vois que sa permanence est toujours fermée ». L’intéressé appréciera.