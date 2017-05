Manœuvres en vue des législatives : Jean Paul Dias et El Hadj Diouf rejoignent Mankoo

Le bloc des centristes Gaïndé (BCG) de Jean Paul Dias a décidé de rejoindre la coalition pour le redressement du Sénégal « Mankoo Taxawu Sénégal » pour engager les élections législatives. Il n’est pas le seul leader à quitter Benno pour rejoindre l’opposition puisque Me El Hadj Diouf et le PTP ont aussi décidé de rallier le groupe de Wade et Cie. On compte aussi au nombre des ralliés Serigne Mansour Sy Djamil et Hélène Tine.