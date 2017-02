Manœuvres : Réunion nocturne des « authentiques » du PDS chez Pape Samba Mboup

La crise qui secoue le parti libéral risque d’aller crescendo. Selon « Vox » plusieurs pontes du parti ont participé à cette réunion nocturne très animée chez Pape Samba Mboup aux Almadies.

De 20 heures à presque minuit ; Habib Sy, Samuel Sarr, Condetto Niang, Babacar Gaye, Awa Diop, Lamine Massaly, Mamadou Lamine Dramé entre autres ont taillé bavette. La particularité de cette rencontre selon la même source, c’est que tous les présents sont des libéraux authentiques et leur objectif est de sauver le PDS.

Flétrissant la gestion « sectaire » du secrétaire général national adjoint du PDS, Oumar Sarr qui à leurs yeux risque de mener le PDS vers le précipice, Pape Samba Mboup et Cie, ont décidé, de prendre leurs responsabilités. Dans ce dessein, ils ont convenu de rassembler tous les responsables authentiques. Ils ont discuté des législatives prochaines et n’excluent pas de présenter leur propre liste.