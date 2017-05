Mankoo ou Benno : Malaise à « Bës du Niakk »

Le parti de Serigne Mansour Sy Djamil est en crise. La décision d’Aliou Diack de rejoindre la coalition de Mankoo Taxawu Senegaal en l’absence de son ami et patron du parti en est la cause. Selon « l’As », l’origine de ce malaise, c’est l’empressement du mandataire du parti à discuter avce l’opposition sur les modalités de leur compagnonnage pour les prochaines élections législatives. D’autant plus, ajoute le journal, que Serigne Mansour Sy Djamil avait été reçu par Macky Sall pour échanger sur le quota réservé à son parti lors des investitures. Le président Sall avait proposé deux postes de député à son allié, un sur la liste nationale et un à Dakar. Une proposition qui n’a pas agréé le leader de « Bës du Niakk ».