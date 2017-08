Mankoo Taxawu Sénégal saisit le Conseil Constitutionnel pour l'annulation des résultats de certains bureaux de vote

Depuis la proclamation des résultats les contestations fusent de presque partout.

En effet, la coalition Mankoo Taxawu Sénégal a saisi le Conseil Constitutionnel d'une requête aux fins de contestation de la régularité des opérations électorales.

Déposée le mercredi 09 Août dernier, cette requête demande, à titre principal, l'annulation du scrutin en évoquant le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L 53 et L78 du code électoral et des articles R 47 et R 69 du décret portant partie réglementaire du code électoral...