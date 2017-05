« Mankoo Taxawu Senegaal » à l’assaut de l’Assemblée : Le SEP de BBY met à nu leur ambition « diabolique »

Le secrétariat exécutif permanent (SEP) de la coalition Bennoo bokk yaakaar a révélé les ambitions de la coalition de l’opposition qui s’apprête à aller à l’assaut de l’Assemblée. Une ambition déjà déclamée par plusieurs leaders surtout du PDS selon le SEP, qui ont affirmé leur objectif de s'assurer une majorité dans la prochaine assemblée pour bloquer toutes les politiques préconisées par le régime de BBY sous la conduite du Président Macky Sall, et de faire voter une loi d'amnistie à Karim WADE en vue de le mettre en selle pour la présidentielle de 2019.

« Un objectif diabolique » selon le SEP qui veut promouvoir la défense de l’intérêt d’une famille.

Aussi le secrétariat de Benno, persuadé que le peuple Sénégalais qui a vécu cet enfer du régime de WADE n'est pas prêt à y retourner, de lancer un appel solennel à toutes les composantes de la coalition BBY « à la sérénité et à la lucidité... »

Dans la même veine, le SEP invite tous les militants et militantes de BBY à avoir une bonne compréhension de l’enjeu politique des législatives à venir, pour faire preuve d’un sens des responsabilités plus élevé et du don de soi pour l’intérêt général, en taisant les petites querelles et autres frustrations par presse interposée.