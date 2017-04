Mankeur Ndiaye en Russie : L'expertise russe bientôt sénégalaise

Au cours de cette rencontre sénégalo-russe, plusieurs questions ont été abordées. Les deux pays, pour élargir leur coopération, ont vu plus grand. Des relations qui seront orientées vers les échanges commerciaux , économiques et surtout investissements, mais aussi sur des projets dans les domaines de l'exploration, le développement des ressources minérales, y compris les hydrocarbures, la pêche, l'énergie et les infrastructures. Ainsi, on annonce la venue prochaine au Sénégal d'hommes d’affaires russes pour explorer le marché.

Le ministre sénégalais est revenu sur la présence du Sénégal au Conseil de sécurité de l'ONU. Le ministre des affaires étrangères a souligné des points importants portant sur l’eau , la paix et la sécurité. Il a rappelé que la question de l’eau est très importante au vu du changement climatique. Elle risque même d’être une source de conflit. A cet effet, le ministre sénégalais des affaires étrangères de vanter la gestion concertée de l’eau au sein de l’Omvs, de l’Omvg, des organisations dont fait partie le Sénégal, soulignant que c’est une bonne pratique à partager.

Lors de ce face à face avec la presse Mankeur Ndiaye a rappelé la position du Sénégal en tant que 7è contributeur de troupes dans le monde, le 3ème en Afrique et le 1er en Afrique de l’Ouest au sein de l’Onu »

Le ministre russe des Affaires étrangères, Serguei Lavrov, a apprécié le fait que le Sénégal a envoyé à diverses opérations de maintien de la paix près de quatre mille soldats, ce qui est l'une des présences les plus importantes de tous les pays membres de l'ONU.

La première journée de cette visite de deux jours a été clôturée par un Forum économique présidé par le Ministre Ndiaye. Plus d’une cinquantaine d’hommes d’affaires russes sont venus écouter la présentation du représentant de l’Apix qui faisait partie de la délégation.



Mankeur Ndiaye effectuait une visite de deux jours en Russie sur invitation de son homologue russe, Serguei Lavrov.