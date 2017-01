Mankeur Ndiaye, Ministre des Affaires Etrangères du Sénégal : " Yaya Jammeh est parti sans garantie "

Par mégarde, nous avons publié un document donnant les garanties qu'auraient offertes la CEDEAO, l'UA et les Nations Unies à Yaya Jammeh. Dès publication de ce document, nous avons été joint par le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur Mankeur Ndiaye qui nous a informés que ce document en question ne signifie rien et par conséquent il est faux.

Mieux, le MAESE de nous dire que le désormais ex président de Gambie Yaya Jammeh est parti en exil sans aucune garantie. Pour lui, tout ce qui a été mentionné n'est que l'illusion de Jammeh. Le ministre de nous assurer que Jammeh est parti sans garantie de la communauté internationale.