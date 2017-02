Mankeur Ndiaye (MAESE) : "Le Sénégal n'est pas diplomatiquement isolé et il l'a prouvé lors de la crise gambienne"

Le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur Mankeur Ndiaye, sur l'échec de la candidature de Bathily qui serait dû à un isolement diplomatique du Sénégal, a voulu expliquer la situation. À l'en croire, le choix des pays de la CEDEAO qui ont choisi de voter contre le candidat de la communauté n'a rien à voir avec un isolement diplomatique du Sénégal. Mankeur Ndiaye d'expliquer que tous les chefs de l'état ont à l'unanimité reconnu que le professeur Bathily avait le meilleur profil. Mais le choix de voter pour un autre s'explique par autre chose que l'isolement diplomatique. Mankeur Ndiaye de dire qu'un pays isolé diplomatiquement ne peut pas en 48 heures, mobiliser la CEDEAO, l'Union Africaine et les Nations Unies pour faire partir Yaya Jammeh. Mankeur explique que le Sénégal a obtenu l'accord de la CEDEAO pour une intervention militaire mais aussi de l'adoption de la résolution des Nations Unies, et tout ça en 48 heures.

Mankeur Ndiaye de reconnaître que pour des raisons personnelles ces pays ont refusé de voter Bathily mais cela ne veut en rien dire un isolement diplomatique.