Mankeur Ndiaye : "Le vote pour l'élection à la présidence de la commission est secret"

Interrogé sur le refus des pays comme la Guinée, le Mali, le Niger, l'Algérie, le Nigéria entre autres de voter pour la candidature de Abdoulaye Bathily, le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur Mankeur Ndiaye a expliqué que déjà le vote est secret. Il a indiqué qu'il y avait pas moyens de connaître qui a voté pour telle candidature parce que le vote était individuel et secret.

Mais néanmoins il a tenu à préciser que le Sénégal n'a pas de problèmes particuliers avec ces pays là et qu'il entretient avec eux d'excellents rapports.

Mankeur Ndiaye d'avouer qu'il y'a certes des problèmes personnels au sein de la communauté mais que dans l'ensemble le Sénégal entretient de bonnes relations avec tous les pays de la CEDEAO...