Manifestation pacifique : Des femmes de Taxawou Dakar arrêtées par la police

Fanta Diallo, Fatoumata Gassama Fall, Mme Soham Wardini première adjointe au maire de Dakar et d'autres femmes de la coalition Taxawou Dakar sont transférées au commissariat central de Dakar. Cette interpellation des partisanes de Khalifa Sall fait suite à un rassemblement tenu ce lundi 15 mai devant les locaux du ministère de l’intérieur. Ces femmes au nombre de 19 au total, avaient été auparavant interpellées par la police et retenues à la police du Plateau. Elles avaient initié une manifestation pacifique pour dire non à la détention du maire de Dakar.

La coalition " initiative 2017 " dénonce ce qu'elle qualifie d'acte arbitraire et exige « la libération de ces femmes qui n’ont fait qu’exprimer une volonté citoyenne et populaire. »