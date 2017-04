Manifestation « Y en marre » : L’APR des Parcelles Assainies demande de faire baisser la tension

Suite à la manifestation des « Y en marristes » ce vendredi à la place de l’obélisque, la coordination APR des Parcelles Assainies a tenu un point de presse cet après-midi, pour demander à ces derniers de faire baisser la tension, surtout dans le contexte d’insécurité actuelle. Selon Khadim Gadiaga, et ses camarades, le moment est très mal choisi pour créer des problèmes ».

« Il s’agit pour nous apéristes des Parcelles Assainies d’attirer l’attention des responsables du Mouvement et de leur demander de savoir raison garder car le contexte sécuritaire est assez difficile, marqué par des violences et une insécurité grandissante un peu partout à travers la sous-région ».

Et donc, ajoutent-t-ils, le moment est très mal choisi « pour créer des problèmes, car nous estimons qu’il ne sert à rien de brûler le pays ».

Aussi appellent-ils les membres du mouvement à « un esprit de dépassement ». D’autant plus que argue-t-il, que l’opposition tente de manipuler le mouvement à des fins inavouées.



68 864 inscrits sur les listes aux PA

Ce point de presse a été aussi l’occasion pour l’APR des Parcelles Assainies de lancer un appel pour une inscription massive sur les listes électorales. Selon Khadim Gadiaga, au 6 Avril dernier, le nombre d’inscrits sur les listes étaient de 68 864 sur un fichier de près de 98.000 inscrits. Un gap à combler au plus vite en vue des législatives. afin de donner la victoire au ministre Amadou Ba, coordonateur de l’APR de la commune, derrière lequel il demande à tous les militants et sympathisants, de se ranger.