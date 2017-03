Manifestation « Y en marre » : Barthélémy Dias demande aux forces vives de se joindre au rassemblement

Le maire de Mermoz/Sacré-Cœur Barthélémy Dias, ,dans un discours va-t’en guerre, a demandé aux forces vives de se joindre au combat porté par « Y en marre » et répondre à leur appel du 7 Avril.

Il était invité au lancement de la revue « Kaddu Askanwi », dont le premier numéro porte sur : l’état de la démocratie sous Macky Sall.

« Nous demandons à toute les forces vives de se mobiliser par rapport à tous les appels qui seront lancés pour approfondir la démocratie et surtout veiller à ce que l’esprit de la constitution du Sénégal soit respecté » a-t-il dit.

Pour Barth, le 23 Juin cela a pris quatre ans pour l’organiser, et « de 2012 à nos jours nous avions donné la paix au Président Macky Sall et son régime ».

« Aujourd’hui il y a un travail de sensibilisation, d’éveil des consciences. Demain et après nous serons à Mbour pour sensibiliser les sénégalais pour qu’ils sachent d’abord que celui qui crie au voleur, c’est lui le voleur » accusera t’il.

Selon lui, le vol s’opère aussi au niveau des commissions administratives. Et Barthélémy Dias de menacer quiconque s’aventurerait dans sa commune.

« Nous allons vers des élections législatives, la plupart des commissions administratives qui sont dans les communes gagnées par Taxawu Dakar, ont été fermées et sans informer le maire. Il ne faut pas accepter d’être distraits, on les laisse transférer des électeurs, mais le jour des élections ceux qui tiennent à leur vie… ceux qui ont été choisis pour faire ce sale boulot, il y a des choses qui ne passeront pas à Dakar. On peut manigancer, mais ça ne passera pas » argue-t-il pour finir.